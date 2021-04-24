【全程影音】新增1死！70歲台商檢疫期亡確診 華航機組員染疫「再+1」指揮中心說明

時隔72天台灣又出現本土個案，確診者為10多歲印尼藉青少年（案1090），其父親是印尼籍華航機師，20日飛到澳洲時確診，清查接觸者才發現在台灣的兒子也染疫，父子倆在確診前曾到台北清真寺，當天活動有400人，引發醫界擔憂，兒科急診醫師謝宗學表示，台灣出現久違的本土個案，但感覺愈來愈少人重視，疫情還不到結束的時候，呼籲大家不要鬆懈。

謝宗學昨（23）日於臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文表示，台灣出現久違的本土病例，但感覺愈來愈少人重視，民眾生活如常，似乎是另外一個世界發生的事情。過去已有不少國家的經驗顯示，大型宗教活動很有可能是爆發社區感染的起點，數百人群聚正是快速散播病毒的途徑。

謝宗學認為，來自世界各國的機師，文化背景皆不同，並非每一個人都能在寬鬆的防疫新生活下，提高警覺性。過去一周，4名機師接連染疫，感染源至今仍不明，「最讓我憂慮的是，社會漠不關心的態度，以及愈來愈少人討論疫情及對社區爆發的恐懼，很多人真的已經彈性疲乏」。

謝宗學說，台灣疫情雖然控制得很好，但全球確診人數仍不斷創新高，民眾若憂患意識持續不足，病毒將超乎想像的擴散，讓台灣瞬間變成煉獄，最後他也呼籲大家，現在還不是跟世紀病毒戰爭說再見的時候，拜託大家一定要堅持下去，一旦鬆懈，等著我們的將是末日情景。

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(中時新聞網)