華航機師染疫事件延燒，10名染疫華航機師中，有6人住過諾富特飯店，首次造成防疫旅館染疫，新北市長侯友宜30日受訪表示，防疫旅館在整個通報管理上，以及採檢過程沒有做好完整性，中央流行疫情指揮中心也有嚴重疏忽，已造成民眾恐慌，應虛心檢討。

侯友宜表示，從諾富特防疫旅館染疫事件看來，華航機師染疫已有一段時間且6個染疫者都住同間旅館，其實當時旅館內已有人身體不舒服，卻沒通報、不自知，中央通報管理及採檢過程沒有做好才會造成嚴重疏忽，應虛心好好檢討。

侯友宜指出，華航機師染疫後，防疫旅館確診個案還四處趴趴走，中央流行疫情指揮中心沒有快速處理，造成疏忽，對防疫旅館的SOP標準作業程序也應該要檢討。他今天已召開會議提醒新北市轄內防疫旅館，類似事件絕對不能發生，防疫旅館對防疫者健康管理、通報、採檢等，都要嚴格落實，希望藉由諾富特事件不斷反省，類似漏洞不能再發生。

針對連假期間新北市各風景區及大眾運輸防疫措施，侯友宜表示，華航機師染疫後，桃園、台北市都有很清楚足跡，新北市防疫不能鬆懈，新北市各場館、風景區該採取實名制、人潮管控，個人防疫會加強宣導戴口罩、勤洗手、量體溫。

(中時 )