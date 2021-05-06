華航染疫連環爆！王任賢點出台防疫「最大漏洞」 怒批指揮中心不認社區感染【獨家專訪】

桃園市長鄭文燦6日表示，已和衛福部長陳時中、交通部長王國材達成共識，諾富特一館未申請防疫旅館卻混居的的狀況，觀旅局會蒐集違規樣態交給觀光局依《觀光發展條例》開罰；二館動線和人員是否有交織，要由中央流行疫情指揮中心將疫調結果，報給民航局依《民用航空法》對機組員以及航空公司行政處分。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在例行記者會強硬表示諾富特是地方權責，引爆中央地方互甩鍋爭議，桃園市長鄭文燦6日重申檢疫的機組員是民航局監督、諾富特屬觀光飯店是觀光局主管、防疫旅館才由桃市府檢核。

鄭文燦說，昨天有和陳時中、王國材通過電話，共通立場只有一個，就是同心防疫、面對困難、解決問題，機組員防疫的規範，必須要嚴謹，不能有破口，這是最基本的前提。鄭文燦說，去年疫情爆發之後發布新法規，機組員是依照「外籍航空器機組員過境防疫」及「國籍航空機組人員防疫健康管控措施辦理」，由民航局指定華航諾富特飯店當檢疫場所。

中央疫情指揮中心在去年8月，要求華航諾富特飯店必須要符合防疫旅館的規範，桃園市政府也根據華航的申請展開跨局處的檢查，「但華航申請的是二館，一館的部分並沒有提出申請！」在交通部觀光局所公布的防疫旅館清冊，也只註明二館、沒有一館。

鄭文燦不諱言，市府實地勘查以後也發現一館並不適合當防疫旅館，也通知諾富特飯店必須要檢討改進，因為華航諾富特飯店還保持觀光飯店的營運，包括餐飲、住宿、會議等，仍有一般旅客，但諾富特卻利用高樓層當華航宿舍，沒有辦法落實分艙分流的規範，一般入住的旅客也不曉得和華航宿舍一起，經過跟交通部協調以後，決議由市政府發函給觀光局，由觀光局依照觀光發展條例的規定裁罰。

至於二館的部分，管理機制如動線、人員、以及機組人員等是否有缺失，這個需要疫調，後續由CDC根據疫調結果，報給民航局依照民用航空法，對機組員以及航空公司進行必要的行政處分。

鄭文燦強調中央跟地方要密切合作，各有權責、一起努力，不會有不同調的問題，也呼籲媒體不要太過簡化，造成誤解，重申都有密切的溝通，下午觀旅局長楊勝評和衛生局長王文彥也會和中央開會，針對這個議題進一步討論、處理。

「機組人員要獨棟獨樓，不能分層管理！」鄭文燦重申，分層管理跟一般的餐飲住宿沒辦法區隔，風險是擴大的，所以市府最基本的建議就是機組員的防疫旅館或檢疫處所必須要獨棟。

(中時 )