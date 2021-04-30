案1120都騎機車先至機捷站，再轉乘機捷上下班。（指揮中心提供）

機場旅館感染鏈擴大，繼昨日（29日）一名40多歲諾富特飯店房務主管（案1120）確診後，指揮中心今（30日）再宣布3名同飯店員工確診，指揮官陳時中認定為一起「飯店群聚事件」。對此，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民表示，未來3至4周為關鍵觀察期，若有零星個案產生，恐代表疫情已經擴散。

指揮中心指出，案1120為本國籍40多歲男性，近期無出國史，平時工作項目主要為檢查防疫旅館房間環境清潔。自4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間三度至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫後發現有肺炎情形，於29日確診（Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1120房務主管抗體的檢驗值，和確診病人相比，只有10分之1左右，且個案有肺炎，屬於重症，病毒量較高，帶病毒的事件會較久，初步認為應不是二度感染。疫調單位初步匡列接觸者107人，其中4人居家隔離。

由於案1120自出現症狀後在外趴趴走10幾天才被驗出確診，恐有潛在社區傳播可能，根據《聯合報》報導，黃立民醫師預測，未來應該還會出現幾名確診個案，但應該不會發生大規模傳播。黃立民指出，未來3至4周是關鍵，若1周內本土出現5、6個零星確診，不管個案間有無關聯，「可能代表疫情已經擴散」。

因應案1120確診，指揮中心已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人於今日檢驗陽性（案1127至案1129），203人陰性。並公布案1120公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

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(中時新聞網)