一名女網友表示，已連續2天在房間內聞到蛋糕味道，她上網輸入關鍵字後，卻讓她嚇得睡不著，只見搜尋結果顯示過去某社會案件，一群男大生在租屋處同樣聞到蛋糕味道，接著就相繼出事，令她不知道如何是好，對此，網友們則不以為意，認為正逢母親節，可是鄰居剛好在烤蛋糕，並建議她去耳鼻喉科做深入檢查。

原PO昨（21）日於臉書社團《靈異公社》發文指出，連續2天都在房間內聞到蛋糕的味道，但她自己根本沒在房內吃蛋糕，或是類似的食物，苦於找不到味道來源，她只好google找答案，沒想到搜尋結果讓她嚇得毛骨悚然，直呼「不敢睡」。

女網友上網查後，卻被搜尋結果給嚇歪。（圖／翻攝自靈異公社）

根據她分享的截圖顯示，在搜尋引擎輸入「聞到蛋糕的味道」後，皆是過去發生的社會新聞，內容為6名男大生每天都在租屋處聞到蜂蜜蛋糕的味道，結果卻一個個莫名地咳嗽、失眠，甚至出車禍，經查證後才知道租到凶宅，但原PO表示，自己住家裡，更不是租來的，「有人知道這是怎麼回事嗎？」

貼文曝光後，網友卻不以為意，「別自己嚇自己了」、我也常常半夜烤蛋糕啊，不要想太多」、「母親節要到了，可能是附近鄰居在烤蛋糕吧」、「我常常半夜聞到煎牛排的味道，不知道哪戶半夜在吃牛排」等；留言中也有人建議原PO去耳鼻喉科做深入檢查，若檢查不出個結果，再找信任的宮廟問事比較妥當。

(中時新聞網)