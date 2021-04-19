行政院政務委員兼發言人羅秉成昨(18)日證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的政院機要顧問。對此，國民黨立院黨團書記長鄭麗文今日召開記者會，痛批蘇貞昌沉迷於「哏圖治國」，行政院不能一天沒有丁怡銘來當網軍指揮官，簡直可悲！

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒，丁怡銘也因此請辭。

鄭麗文指出，過去這段期間以來丁怡銘一直都沒有離開政院，這早就是公開的秘密，而如今蘇貞昌看風頭過了，直接扶正丁怡銘，給他顧問高官的職位，可以重新大大方方進出政院，參與會議，網軍指揮官捲土重來，鄭麗文痛批，難道國家沒有丁怡銘就不知道怎麼運作嗎？難道蘇貞昌沒了丁怡銘，沒了網軍哏圖，就不會治國了嗎？

鄭麗文更痛批民進黨政府的「假下台、真升官」文化，交通部前部長吳宏謀、總統府侍衛長張捷都是下台後轉任其他肥貓職位，如今交通部長林佳龍也將因為太魯閣號案在明日下台，「不知接下來有什麼更好康的位置等著他？」

(中時新聞網)