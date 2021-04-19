去年11月，時任行政院發言人的丁怡銘發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（右二）帶著丁怡銘（左）前往皇家牛肉麵重慶店用餐，向老闆陳世楨（右）表達歉意。（本報資料照片）

行政院前發言人丁怡銘去年因為牛肉麵事件下台，卻被發現已回鍋行政院擔任顧問，政院也已證實此事。資深媒體人王淺秋今(19日)在廣播節目中表達看法，「覺得很可笑，民進黨政府對於顏色正確、可用之才，真的是『終身保固』，怎麼打統編、怎麼用辦公室都沒關係。」

談到丁怡銘回鍋，王淺秋19日在廣播節目《千秋萬事》中說，覺得很可笑，民進黨政府對於顏色正確、可用之才，真的是「終身保固」，怎麼打統編、怎麼用辦公室都沒關係，只要顏色正確，先在關鍵、輿論攻擊時扛下來，之後就一路風調雨順、職涯一路暢通。

王淺秋認為，丁怡銘犯的錯是攻擊民間企業，要買牛肉麵道歉卻又打統編，那現在又可繼續打統編？顯然可以想見民進黨對於曾經犯錯的人，只要躲一陣子又回來，就是終身保固，遲早可以東山再起。

另外，王淺秋今也在臉書直言，其實完全不意外，畢竟只是延續過去不管為氣爆負責下台的、為普悠瑪事故下台的、任何為民進黨任何扛錯誤下台的，未來一律光明燦爛不升官也發財，「我已經開始期待看到另外一位人才、前總統府發言人丁允恭以及明天正式離任的交通部長林佳龍下一份工作會多麼有麼光宗耀祖，人民的觀感多麼地被視為糞土」。

至於丁怡銘的爭議事件起源於去年11月，他當時因「誤指」台北牛肉麵節獲冠軍的店家使用萊牛，業者拿出檢驗證明自清，為表賠罪，他訂購100碗牛肉麵，卻「誤打」行政院統編，被酸「怡銘點餐，全民埋單」，引發輿論譁然，最後宣布請辭。

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(中時新聞網)