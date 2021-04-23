【LIVE直播】423世界閱讀日 蘇貞昌出席記者會

行政院前發言人丁怡銘回任行政院顧問，引發外界爭議，國民黨團因此將對政院提譴責案。行政院長蘇貞昌對此表示，行政院尊重，針對為何要再任用丁怡銘，僅表示「發言人已向各界報告。」

近期政府人事屢遭外界議論，前立委段宜康也在臉書聲援。蘇貞昌表示，從不同角度看事情，都會有不同詮釋，或每人有不同解讀，「但我相信大家都是為國家好，也知道只有國家好，個人才會好，我都謙卑接受。」並指出，國事如麻，此時此刻行政團隊負擔非常重，如果有人聲援，有人給團隊溫暖，一定會更加有動力，也會倍感感謝，這種即時溫暖，令人非常感謝與感動。

今日媒體也問及第一金證券前董事長葉光章去職一事。蘇貞昌表示，蔡英文總統連任的第一場黨大會上，就有明確交代要清廉勤政，並公開宣誓一定要做到，這也是民進黨創黨價值。

蘇貞昌表示，作為創黨黨員，這也是一輩子的堅持，「我也很想做好人，但有時候如果相關負責工作的人有做的不對、不好的地方，也只好要下決心改革，難免會得罪人，但這是總統的公開宣示、民進黨創黨價值，也是我一輩子的堅持。」

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(中時 )