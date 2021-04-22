東華大學教授施正鋒。(中天新聞)

政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，隨即被爆出致電立法院長辦公室「嗆聲」，雖政院否認，但立法院長游錫堃20日稱，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，引發各界議論。東華大學教授施正峰昨(21日)在節目中分析，指丁怡銘完全是蘇院長的「貼身祕書」，且就算要大小聲，也不是輪到你，坦白講「就是仗勢」。

回鍋任政院機要顧問的丁怡銘，傳出逕自打電話至立法院長辦公室嗆聲，行政院發言人羅秉成19日晚間否認，稱此為不實指控，但游錫堃20日回應媒體詢問時未明確否認此事，只說，立法院與行政院都是憲政機關，應該基於平等原則相互尊重；如果有什麼意見或者事情，兩院之間有正常管道，應該循正常管道溝通，才可以避免無謂的臆測與紛擾。

對此，施正鋒21日在網路節目《中天辣晚報》談到，政院顧問扮演的角色不是這樣，這樣表示說丁怡銘完全是蘇院長的「貼身祕書」，畢竟立法院是監督行政部門，丁怡銘怎麼可以對監督你的人大小聲？表示他完全沒把立院看在眼裡。

施正鋒進一步指出，就算要大小聲，也不是輪到丁怡銘，「坦白講就是放狗咬人、狗眼看人低、仗勢，表示主人很兇，狗可以亂咬，完全沒顧慮到體制章法！」

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(中時新聞網)