國民黨立委李德維昨質疑，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」遭綠營批評傷害萬巒豬腳業者，要求道歉；總統府發言人張惇涵受訪表示，政治可以有立場，但不要讓業者受到傷害，這應該是大家的共識。

媒體追問，前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波已經請辭，李德維也要請辭不分區？張惇涵表示，每個公眾人物的言行都要受到檢視，「他要怎麼做當然尊重他，社會也會有公評」。

張惇涵表示，在野黨立委的說法，許多萬巒豬腳店業者出來抗議，屏東縣政府也就稽查情形進行完整說明。

(中時 )