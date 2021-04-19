中研院團隊發現大屯火山岩漿庫約在海平面下方8公里處，外型像牛奶瓶，剖面大小相當於台北市北投區；中研院地科所副所長林正洪強調，雖有地震因素，目前大屯火山仍穩定。

中央研究院團隊利用「台灣陣列」，以3D技術監測大屯火山群，證實岩漿庫頂約在地底下8公里深，研究成果在今年3月刊登於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）。

中研院地球科學研究所副所長林正洪告訴中央社記者，「台灣陣列」類似棋盤式布點，透過科技部補助，過去4年在雙北市、宜蘭、基隆、桃園等地區，每5公里布建1站，共約140個地震寬頻地震站，除了平原外，「最高也爬上雪山」，非常不容易。

林正洪說明，將收集的資料利用電腦3D描繪，顯示大屯火山的岩漿庫約在大油坑、磺嘴山的下方，海平面下8公里就會遇到岩漿庫的頂部，呈圓柱狀，外型類似牛奶瓶，長約12公里、半徑約4公里，估算剖面大小約50平方公里，相當於台北市北投區。

至於在2017年時估算大屯火山岩漿庫的位置，是在地下超過20公里深，但最新研究僅在8公里處，更接近地表。林正洪解釋，4年前沒有台灣陣列，僅能用推估的方式，岩漿庫並未移動，只是現在用3D技術才能明確顯示。

林正洪表示，若火山真的有運動的跡象，會有密度極高、小型地震連續發生的前兆，地震規模約1至3，民眾不見得有感；他以過去冰島火山爆發為例，爆發前一個月就累計4、5萬筆地震資料，而大屯火山每個月約200起。

若大屯火山噴發，林正洪說，要視其噴發規模來決定影響程度，若只有小噴發可能只影響到陽明山地區；若量大，不排除台北盆地北方的士林、天母都會被影響。

林正洪強調，大屯火山仍是相當穩定的狀態，科技部在陽明山成立大屯火山觀測站，長期監測包含地震、地殼變形、火山氣體等；若發現一週內就有1、2000個小規模地震，才需要特別注意，請民眾不必擔心。

氣象局於去年12月進行「火山噴發訊息」發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里；今年元旦起，當台灣地區有火山活動等級研判為2級時，針對可能受影響地區，將透過災防告警系統發布「火山噴發訊息」。（編輯：張雅淨）1100419

(中央社)