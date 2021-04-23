台中市議會今針對捷運專案報告，目前捷運藍線綜合規劃已送中央，在報告書中則明確評估台中捷運藍線通車時間是民國122年，由於現在是民國110年，12年後能否順利通車？決定在台中市政府是否能徹底執行。市議員陳廷秀指出，龍井區坪頂站眾多民眾向他陳情，坪頂站腹地人口近6萬，公車人均數約1400人，因期程綜合規劃目前已進入中央審議中，盼交通局謹慎評估其增設的可能性。

陳廷秀說，台中捷運藍線總經費1309億，長度約24.8公里，由台糖生態園區到台中港，全線共計設置20座車站；包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠，原本市府評估藍線十年內可以完成，但依最新的報告看來，市府估計通車時間是122年。

陳廷秀指出，台中捷運藍線2021／3／4才送綜合規劃到交通部，總經費高達1309億，和已通車的綠線不同，綠線全線高架，藍線則是有地下也有高架，困難度更甚綠線，在上月交通局在沙鹿區公所環境評估說明中表示，目前仍有用地取得，經費爭取以及其他各項工作要做，他真的想問藍線目前才送綜合規劃12年後能通車嗎？

陳廷秀表示，為將規劃的內容能臻於完善且貼近民眾以符合需求，在他及轄區議員努力爭取下，正英站順利增設。而龍井坪頂站也在眾多民眾向廷秀陳情，坪頂站腹地人口近六萬，公車人均數約1400人，但因期程綜合規劃目前已進入中央審議中，盼交通局謹慎的評估其增設的可能性。

(中時 )