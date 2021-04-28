台北市捷運工程局今天送審「台北捷運系統環狀線建設計畫第五次環境影響差異分析」，有民眾陳情時指出，北環出土段恐怕會使汽車轉彎時違反交通法規，開發單位則說不會有影響，自救會委任律師詹順貴怒斥「說謊」、「無恥」，環評大會仍決定通過，但要求台北市捷運局洽交通主管機關釐清後，納入定稿。

其中南環段擬在「政大增設Y1A車站、Y2車位改於文山區行政中心設站、Y4車站調至永建國小舊址、Y1站轉乘方式從站外轉乘變更為站內轉乘」；北環段則變更Y20、Y26、Y27等站別位置，北機廠位置及規模調整，Y29站尾軌段位置調整，Y20站前後路線微調，Y26車站轉乘方式變更，Y19站至Y19A站間高架路線恢復納入。

會前有民眾至環保署前抗議指出，環狀線在2005年變更規劃，北環段出土路段選定在新北產業園區五工路一段，但並未調查評估此一變更會對周邊廠商影響提出因應對策，包括周邊精密機械廠商員工、當地民眾等上百人至環保署抗議。

自救會委託律師、環保署前副署長詹順貴表示，雖然此次變更的部分未涉及五工路出土段變更，但明明就向北捷提出出土段設計會造成交通安全疑慮，但北捷竟然要求民眾違反道交條例轉彎，環評委員應摸摸自己的良心，僅說不是在此次變更事項內就讓其通過嗎？環保署也不應玷汙環境保護這4個字，要求應針對先前未評估的部分，環保署應依環評法18條要求開發單位提出因應對策。

詹順貴提及，已提出3次公民告知函，如果未修正，將提公民訴訟。

開發單位回覆，針對出土段部分，道路總寬不變仍為30公尺，維持原車道數，出土段停車格塗銷、削減人行道為2.15公尺、快車道寬度調整為3.25公尺、混合車道調整為4.5公尺，「用15公尺大貨車模擬沒有問題」；詹順貴十分生氣地回覆，「公務人員公然說謊」、「公務人員可以這麼無恥嗎？」，明明之前的模擬圖會壓線違規。

環評大會最後決議通過此次環差，但「開發單位承諾之噪音、振動減輕對策」，也指出此次「民眾所提涉及環狀線Y19站出土段交通維持規劃違反交通法規等訴求，涉及交通法規適法性爭議，非屬本次變更內容，請台北市政府捷運工程局洽交通主管機關釐清後，納入定稿」。

(中時 )