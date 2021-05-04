行政院昨天推出第三天然氣接收站外推方案，將把工業港再外推455公尺，引發環團討論，藻礁公投推動聯盟再次強調外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，但今天就召開記者會遭質疑為政府背書，環保署前副署長詹順貴表示，憂心其他意見出不來，因此才會選擇今天就召開記者會。

詹順貴說，如果藻礁公投領銜人潘忠政仍堅持撤離海岸線5公里，不能做三接站時，其他關注如核四、中南部空汙的環團情何以堪？

針對潘忠政多次提及要以公投主文為底限思考，詹順貴指出，政府推出三接方案後，接下來要看誰能夠說服社會大眾；至於今天就召開記者會遭質疑為政府背書？詹強調，如果再晚2至3天後，再召開記者會可能僅有潘忠政單方聲音，其他的聲音都會出不來，因此認為今天召開記者會時機最恰當，不是把單一的議題放在最高位其他要退讓。

至於有無與政府代表碰面過？詹順貴指出，之前僅在3月30日中興大學、地球公民基金會論壇2度與經濟部政務次長曾文生見面過，他也批評，此次與環團溝通是農委會與經濟部，「環保署的角色卻完全失能」。

(中時 )