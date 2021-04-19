英國殺人犯拳擊手米契爾(Ty Mitchell)近年重出江湖而引發爭議，2011年10月，米契爾在夜遊時出拳攻擊一位19歲的印度裔學生朗德哈瓦(Jagdip Randhawa)，僅一拳就將他打死。米契爾隔年被判殺人罪入獄，幾年後獲得假釋，他現年30歲，成功返回擂台而激起受害者家屬的憤怒。

朗德哈瓦的姊姊Majinder質疑，怎麼可以放這種殺人犯回去打拳、再去傷害其他人？「這明明是可以避免的事，我們為什麼要讓這種缺乏自制力的人成為拳擊手，還放他出去逛大街？他的拳頭就是凶器，為何沒人阻止他，他可能去傷害別的家庭。」

英國拳擊委員會多次拒發拳擊執照給米契爾，然而米契爾取得歐洲業餘拳擊聯合會的賽事許可而回來打拳。米契爾的父親是經營拳館的，他表示：「那一拳純粹只是意外，我的兒子已經坐過牢了，他理當有第2次機會，放過他吧。」

家屬更氣憤的是米契爾在事發前5個月因為傷害罪遭起訴，交保後被下令關在家中，但他期間24次違反保釋規定都沒有被押回去，最後才發生朗德哈瓦的悲劇。朗德哈瓦中拳倒地撞傷頭，送醫被發現腦部重創，住院5天後去世。

現任WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)也是英國人，他看上凶狠的米契爾，曾邀請他當練拳對手。泰森福瑞還自曝練拳時被米契爾一拳誤打在喉嚨上，喉嚨出現血塊，近年泰森福瑞說話的聲音就變沙啞了，想要高歌一曲也不容易。

(中時新聞網)