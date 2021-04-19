台南市白河區馬稠後里因未納入停灌補償，多數稻農都投入耕作，一期稻作水正值抽穗盛期，不能缺水，但乾旱情況未紓解，多處稻田出現嚴重龜裂；86歲魏姓農民近30分地的稻田乾裂，稻葉發黃枯死，之後根本無法收成，目前每分地已投入1萬3000元的成本，也恐付諸東流，內心的憂愁，表露無遺。19日下午當地近50位稻農集結到白河區公所陳情，希望政府能正視災情，給予農民救助。

「近日乾旱嚴重，政府能供應水源不足以灌溉，農民擔心收成受影響，還三更半夜騎車，到處找水、抽水，看到水，像是要瘋掉的樣子。」當地稻農魏顯權說，目前不包含工資，每分地平均已花費到1萬3000元，眼見水情沒有改善，農民叫苦連天，希望農委會和相關單位正視災情。

86歲魏姓農民（右）指著發黃的稻葉，哭訴「這些可能都沒有辦法收成了」。（張毓翎攝）

台南市白河區馬稠後里多處稻田因缺水，稻葉發黃枯死。（張毓翎攝）

農水署嘉南管理處白河工作站表示，馬稠後里的灌溉水源來自頭前溪溪流、鹿寮水庫和地下井水；老天不降雨，主要水源頭前溪系統的水位偏低，此外，地下水層近日也不穩，再加上每年鹿寮水庫的供水時程，只有在1月29日到4月4日。

白河工作站說，以往過了那時程接近梅雨季，降雨機率都很高，因此不會影響農民灌溉情況，孰料今年逢大旱，主要灌溉水源也無法供應，因應這段抽穗盛期，日前發文給鹿寮水庫管理單位台糖公司，請求支援供水，已獲同意，但能供給的水量仍很有限。

今年久旱不雨影響白河區蓮花產業，台南市政府副祕書長邱忠川19日至白河區公所召開蓮花產業灌溉水短缺因應會議。針對缺水受影響之非停灌區稻米、蓮花，邱忠川當場裁示公所速報農業局，請相關單位派員勘查，以利啟動天然災害救助。

今年久旱不雨影響白河區蓮花產業，台南市政府今日召開蓮花產業灌溉水短缺因應會議。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

另外，農民反應由鹿寮水庫供水之馬稠後灌區，雖有供水，但尚未流至馬稠後抽水站，就已沒水一事，邱忠川也請農水署嘉南管理處白河工作站釐清改善。

(中時 )