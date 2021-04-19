劉冠廷在劇中面臨工作挫折。（公視、myVideo提供）

由公視與myVideo聯合製作，將於今年5月1日播出的年度大戲《火神的眼淚》，從金馬奇幻影展世界首映後口碑就一路上升，更是金馬奇幻影展首次有電視影集拿下觀眾票選排行榜第4名，乘著金馬奇幻影展的氣勢，19日發布由韋禮安創作的片頭曲〈因為是你〉90秒片花MV搶先聽。MV更驚喜曝光溫昇豪赤裸上半身淋浴畫面，同劇演員林柏宏、胡釋安、謝章穎等人都曾在訪談中透露：「昇豪哥健身20幾年了，光是手臂粗壯程度就是我們的2倍。」

〈因為是你〉MV呼應韋禮安創作理念，結合《火神》主演溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷在工作中面臨挫折情緒掙扎的畫面，可見陳庭妮面對工作上的失意，雙眼無神在車庫收拾器材；林柏宏面對壓力獨自在頂樓情緒潰堤、崩潰大哭，畫面搭配抒情片頭曲，讓觀眾看得相當揪心。談到〈因為是你〉韋禮安表示：「創作前有先看過《火神》的劇情介紹和片花，透過劇情的文字與影像就有感受到消防員救火和救人的場景熱血又艱辛，也看到消防員這份職業因為工作而帶來的心理創傷、挫折等，我自己內心也有很多的感觸。」

韋禮安希望透過該曲把這些情緒轉換成能夠支撐每個人繼續前行的力量，「相信世界上不光是消防員，很多時候每個人都難免會有非常無助的階段，希望這首歌能帶給大家一些力量」。

(中時 )