聯合國兒童基金會今天表示，自今年初起，試圖從墨西哥進到美國的（非法）兒童移民，比過往遽增9倍。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，美墨邊境南側收容中心收受的人數從380人大幅增加至3500人，導致設施已經不堪負荷。

辦公室設在巴拿馬、負責拉丁美洲及加勒比海地區的基金會主管高夫（Jean Gough）說：「當我看到這麼多年幼的兒童甚至是嬰兒，在美墨邊境遭受磨難，我的心都碎了。」

在前往邊境巡視5天後，高夫說：「我曾在墨西哥走訪的避難所大多已不堪負荷，無法再繼續容納越來越多的兒童、青少年，及向北遷徙的家庭。」

根據聯合國兒童基金會的資料，墨西哥當局有登記在案的，平均每天會新增275個兒童移民，他們等著要越過邊境進到美國，或等著從美國被送回墨西哥。

未成年的兒童移民大多來自宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多和墨西哥，約佔總移民人數的30%，這個數字是有統計以來的最高峰。

聯合國兒童基金會表示，人口販運集團「無恥的利用」那些絕望，想要脫離幫派、家暴、貧困，以及氣候變遷影響和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）掀起失業潮的家庭。

基金會表示，移民談到他們在途中經歷的虐待，諸如勒索、性侵、綁架、人口販運等。

高夫說：「拉丁美洲家庭並非在移民，他們是在逃亡，沒有什麼是能吸引他們回去的東西，那為什麼他們會回去呢？」

聯合國兒童基金會表示，邊境需要更多收容中心，且中美洲和墨西哥貧窮地區社會環境改善，才能減少（非法）移民。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100420

(中央社)