趙婷與身為攝影師的男友李查茲出席奧斯卡金像獎頒獎典禮

出生北京的趙婷以《游牧人生》（Nomadland ）一片，奪得奧斯卡最佳導演與最佳影片大獎，也讓女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances Louise McDormand）3度封后，在本屆奧斯卡獎中大放異彩。

然而，綜合外電報導，這位聲譽鵲起的亞華裔女導演幕後獲得了許多協助，尤其是攝影師的幫忙，而他正是趙婷的男友李查茲（Joshua James Richards）。《游牧人生》所描述的，是銀髮族女性芬恩2008年在金融海嘯衝擊下，失去一切，乾脆離鄉背井，駕著露營車獨自在美國中西部邊旅遊邊打工生活的故事。而負責掌鏡，並獲得本屆最佳攝影提名的，就是和趙婷愛情長跑多年的李查茲。

現年39歲趙婷和36歲的李查茲已經合作過好幾部影片，他們2015年時因紐約大學（NYU）的電影專案而結緣。當時趙婷在拍攝獨立製片《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me）時，正進行相關研究，而小兩歲多的李查茲還在紐約大學攻讀電影，但兩人就展開了合作。

趙婷2018年和男友李查茲為《重生騎士》（The Rider）一片同框受訪

(中時新聞網)