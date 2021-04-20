連鎖便利商店真的是大家最便利的購物地方，匯豐銀行2月打通7-11通路的OPEN錢包信用卡綁定，卡友都驚呼，真的連買個30、50元都能刷卡，沒想過外商銀行信用卡也能這樣用。匯豐(台灣) 表示，21日（周三）起全家便利商品的My FamiPay也開通了，匯豐旗下任何信用卡起可以暢行全台灣的全家便利商店，無論金額大小，在這兩個便利商店通路的任支付都可以透過手機APP刷卡。

鎖定便利商店行動支付，為民眾帶來的生活便利性與龐大的消費商機。匯豐(台灣)銀行表示，連續打通兩個便利商店的自有行動支付工具，OPEN錢包和My FamiPay綁定匯豐信用卡，均領先在台其他外商銀行。

2月率先打通的OPEN錢包信用卡綁定，從公開信用卡資料和數據可發現，申請信用卡、使用信用卡，以及簽帳金額都出現明顯的單月增加。除了民眾感到便利，任何金額都能刷卡，也可因從信用卡刷卡記錄掌握個人消費情況，還因為匯豐銀行開通初期提供的優惠，得意外收穫。

匯豐銀行表示，21日起至110年5月18日前，從手機上的全家APP中，將My FamiPay錢包綁定匯豐信用卡，然後到全家」實體店舖刷卡，無須登錄，單筆購物滿200元即享40元「全家」購物金，回饋幅度高達20％。

此項活動，該行表示，有7,500個名額，每會員限一次，回饋給會員的購物金，會於5月31日前匯入「全家」APP會員帳戶。

(工商 )