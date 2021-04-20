工具機、自動化設備需求復甦，帶動ROBO全球機器人及自動化產業指數近期止跌彈升，反彈比率達0.5倍，呈現強勢上彈走勢。投信法人表示，疫後工業製造活動重啟，包括：汽車、半導體、電子零組件等自動化設備訂單湧現，將打開機器人產業的投資新契機。

日本工作機械工業會最新發布的數據顯示，3月日本工具機訂單金額再度衝高，達1,278億日圓，年成長65％，創近2年來單月新高。不僅其國內訂單大幅增加，年增率達18.7％，海外訂單金額更較去年同期翻倍。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，今年全球景氣復甦，工業生產活動重啟，拉動各項工具機、自動化設備需求。其中，汽車、半導體、5G等電子零組件需求最為暢旺，相關工具機訂單大量湧現。

市場指標的日本工具機訂單金額，2月已突破1,000億日圓的榮枯線，3月進一步攀高，顯示機器人產業的營收、獲利動能正在轉強。機器人四大家族之一的安川電機，在大陸、歐洲訂單都有4成以上的增長率，日本、美國也轉為正成長，2021財年淨利率預估將增長67％。

在業績題材推升下，機器人相關股價亦同步走高。以ROBO全球機器人及自動化產業指數為例，從2月中高點，一度波段大跌14％，不過，近一個多月來，已反彈約7.2％，彈升比率達0.5倍，而且收復半年線，朝向季線挺進，呈現強勢上彈走勢。

陳世杰指出，ROBO機器人指數成立以來，歷經金融海嘯、貿易戰等多次考驗，最終都否極泰來。任一時點進場的3年滾動平均報酬率約58％，勝率82％；拉長到5年，滾動平均報酬率甚至達102％、勝率近100％。未來在疫情逐漸獲得控制後，有機會再次奔騰向上。

(工商 )