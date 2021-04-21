蘋果在2021年春季發表會中，除了無預警地推出了全新的紫色iPhone 12及iPhone 12 mini，將於23日開放預購，30日起開始正式上市以外，同步也推出了全新的Apple TV 4K，其搭載A12仿生晶片，讓影音處理都能有大幅提升以外，更配備了全新的Siri Remote遙控器，能讓使用者更直覺操控，同步也預告了將於7月23日將有全新一季的《泰德拉索：錯棚教練趣事多 Ted Lasso》影集上映。

蘋果預告了將於7月23日將有全新一季的《泰德拉索：錯棚教練趣事多 Ted Lasso》影集上映。（翻攝直播畫面）

全新的Apple TV 4K將支援高幀率 HDR 和「杜比視界」，讓使用者能以最高的規格的影音畫質去觀賞影視內容，其A12仿生晶片能支援高幀率HDR及杜比視界的影片，讓每秒60fps的高速動態以流暢與逼真的方式播放，同時AirPlay也可讓使用iPhone 12 Pro拍攝的影片，在全新Apple TV 4K上可以全60fps的杜比視界播放。

蘋果全新的Apple TV 4K，新增了色彩平衡處理，透過iPhone裡的感光裝置搭配使用，即可將色彩平衡與全球電影攝影所使用的業界標準規範比對。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Apple TV 4K，新增了色彩平衡處理，透過iPhone裡的感光裝置搭配使用，即可將色彩平衡與全球電影攝影所使用的業界標準規範比對。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Apple TV 4K，新增了色彩平衡處理，Apple TV可以自動視情況調整影片輸出，傳遞更精準的顏色並改善對比，不再需要以手動調整電視設定。（翻攝直播畫面）

而且更新增了色彩平衡處理，透過iPhone裡的感光裝置搭配使用，即可將色彩平衡與全球電影攝影所使用的業界標準規範比對，Apple TV可以自動視情況調整影片輸出，傳遞更精準的顏色並改善對比，不再需要以手動調整電視設定。

蘋果全新的一體成型、鋁製設計的Siri Remote遙控器，可以外圈支援直覺的圓圈手勢，以快速尋找影片中想看的畫面，同時還有控制電視開關的電源鍵，以及控制聲音的靜音鍵，更支援Siri輕鬆操控。（翻攝直播畫面）

另外還有全新一體成型、鋁製設計的Siri Remote遙控器，可以外圈支援直覺的圓圈手勢，以快速尋找影片中想看的畫面，同時還有控制電視開關的電源鍵，以及控制聲音的靜音鍵，更支援Siri輕鬆操控，目前在指定13個國家已可於Apple TV使用。全新Apple TV 4K 美國定價為179美元起（約台幣5000元），台灣定價則為5590元起，美國將於30日進行預購、5月中正式上市，台灣官網目前未公布推出日期。

蘋果全新的Apple TV 4K，美國定價為179美元起（約台幣5000元），台灣定價則為5590元起，美國將於30日進行預購、5月中正式上市，台灣官網目前未公布推出日期。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新的Apple TV 4K。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的Apple TV 4K，以及一體成型、鋁製設計的Siri Remote遙控器，延續永續環保的理念，包裝及機身均採環保設計。（翻攝直播畫面）

(中時 )