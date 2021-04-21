行政院機要顧問丁怡銘。（圖/本報資料照）

打臉政院？傳丁怡銘致電辦公室嗆聲 游錫堃：有意見可循正常管道

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，又傳出致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，爭議連環爆。宅神朱學恒昨(20日)對此在節目中直言，「你想想看這消息為什麼會爆出來，就是因為內部派系有人不爽！」

關於丁怡銘傳出逕自打電話至國會龍頭辦公室嗆聲一事，行政院發言人羅秉成19日晚間否認並說，該報導內容為不實指控，且未向當事人及政院查證，呼籲媒體自律。但游錫堃20日上午回應媒體詢問時表示，立法院與行政院都是憲政機關，應該基於平等原則相互尊重；如果有什麼意見或者事情，兩院之間有正常管道，應該循正常管道溝通，才可以避免無謂的臆測與紛擾。

對於丁怡銘是否真有致電立法院長辦公室，游錫堃說，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重，「我沒有其他要講的」。

對此，朱學恒20日在節目《新聞大白話》中談到，「你想想看這消息為什麼會出來，就是因為派系有人不爽，辦公室有人覺得你超越定位，敢這樣打過來，你看游錫堃講的話，要走正當管道溝通，丁怡銘就是沒有資格，所以讓正國會上上下下不爽，那消息放出去，當然意味著要修理他的意思，且丁都回任這麼久時間，為何現在才爆出？」

朱學恒分析，「就是你(丁怡銘)做了不該做的事情，讓大家覺得行政院長蘇貞昌現在逆風，底下的人卻還還很囂張，俗語說打狗要看主人，但民進黨內部派系一向是『打狗就是打主人』，現在這狀況，我簡單做結論，現在派系真的看蘇貞昌很不爽，底下的人跑來咬我，那我現在不放話、不打你更待何時」。

(中時新聞網)