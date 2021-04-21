走出疫情陰霾，全球消費力回升、各種運動賽事重啟，製鞋產業景氣攀高，Nike、Adidas銷售及開店率回溫，從台灣鞋材及製鞋廠陸續公布的首季獲利觀察，表現都不錯，業界多預估2021年全球運動鞋場需求將穩健回升，今年營運樂觀以待。不過，2020年新台幣升值使得製鞋業提列不少的匯損，干擾獲利表現，2021年新台幣匯率趨勢，是否會再度影響製鞋業值得觀察。

各國經濟活動恢復正常以及刺激經濟方案，Nike、Adidas存貨緩步下降，毛利率回升，對供應鏈的下單將可逐步回復常軌。Nike對未來展望仍然樂觀，在台灣供應商方面，豐泰來自Nike營收超過8成為主要受惠者，寶成、百合來自Nike營收貢獻分別為20~30%、20~25%。而Adidas 2021年業績回歸常軌、毛利率回升，提出未來五年計畫，預計平均每年營收成長8~10%，對供應鏈也有正面的助益。

2020年東京奧運受疫情的影響，延期至2021年7月23日至8月8日登場，不過，新冠肺炎變種病毒株來勢洶洶，對歐、美、亞、非洲開始產生影響，製鞋業對此正在謹慎以待，是否又會對今年奧運產生變數，各界都在密切注意當中。

近期公布首季獲利當中，豐泰(9910)、百和(9938)都較去年同期成長，豐泰首季每股純益1.85元、百和每股純益1.94元，鈺齊-KY(9802)稅後純益3.25億元，季增74.17%，年減8.1%，每股純益1.75元。寶成首季合併營收為歷史單季同期次高，法人對首季表現也持樂觀的態度。

另外，全球最大足球鞋製造商志強預計將會在明(22日)掛牌上市，為上市製鞋業的新兵，志強足球鞋市占率約21%，若今年奧運如期在7月辦，再加上2022年將舉辦世足賽，後市訂單可期。2021年Nike/Adidas訂單續成長，擴大休閒鞋訂單，也增加營運的活水。

豐泰除了中國大陸外，包括越南、印尼及印度廠區製鞋產能都已逐步提升。法人將豐泰2021年鞋類出貨量自1.274億雙上修至1.286億雙，並估計明年將達1.338億雙，帶動2021~22年營收分別成長17%和8%，並指出，規模經濟效益及生產效率提升將有望有效緩解利潤率壓力，2021年營利率將重返2018~19年水準。

寶成大品牌客戶下單積極，稼動率穩定回升，今年也將加速設備汰舊換新及增加自動化設備，未來製鞋業務將聚焦生產效率及獲利能力持續改善，法人預期2021年在製鞋業務與通路業務營運同步回溫，加上南山人壽穩定貢獻業外獲利，法人預期，獲利將呈現大幅成長。

鈺齊表示，以目前接單情況來看，4月雖屬季節交替，但淡季不淡，且隨產能持續擴增，時序進入第2及第3季度，每月產銷年增長幅度可望更為顯著。

(時報資訊)