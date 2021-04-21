36歲女星許瑋甯揮別舊愛阮經天後，2017年認愛攝影師男友劉又年，2018年底傳出小倆口秘婚，女方手上無名指戴了婚戒，宣示已被套牢，但許瑋甯被問此事都不認，媒體當時爆出，消息來源是男方家人私下狂傳：「家裡要娶大明星！」，消息意外曝光，沒想到今週刊報導，兩人不只是情變，更是婚變，若消息屬實，這段短命婚姻僅維持了2年多。

許瑋甯2年前傳出低調成為人妻，出席作品記者會時，工作人員要求媒體不得詢問跟結婚有關問題，活動上許瑋甯才開心坦言：「我的確是以結婚為前提來交往，如果結婚了，會在對的時間點分享喜訊。」間接暗示把當時男友劉又年視為結婚對象，至於是否已經成為法律上的夫妻則不願說死。

李湘早年以性感形象聞名。（圖／中時資料照片）

私下相當賢慧的許瑋甯，當時傳出不僅跟劉又年交往順利，連劉家上下都相當喜歡這位準媳婦，許瑋甯演出舞台劇時，劉又年不僅現身力挺，還帶著爸媽出面給許瑋甯加油打氣，外界才發現，劉又年有位大明星媽媽，正是年輕時以性感形象聞名的李湘，早年曾出借裸背讓畫家張杰創作。

李湘曾演出八點檔，飾演「老版許瑋甯」席曼寧的媽媽。（圖／中時資料照片）

身為演藝圈大前輩的李湘，原本是《悲歡歲月》實習場記，因緣際會跨進影壇，後來也曾參加台視八點檔，演出「老版許瑋甯」席曼寧的媽媽，也和名導演李行、白景瑞合作過，但她後來轉行當瑜珈教室講師，漸漸淡出演藝圈。據《鏡週刊》報導，2018年底許瑋甯和劉又年低調登記，男方家人對許瑋甯相當滿意，才有「家裡要娶大明星」的風聲傳出，如今傳出婚變，當事人暫無回應。

(中時新聞網)