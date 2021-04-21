台北港貨櫃竄驚人濃煙 警消撲滅初判木炭自燃起火 10:492021/04/21 中時新聞網 蔡炆璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北港貨櫃竄出大量濃煙，警消獲報趕緊布水線灌救。（示意圖／維基百科.cc by Wing1990hk） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區台北商港今（21）日2時35分發生貨櫃起火意外，根據《蘋果日報》報導，位於貨櫃置放區一個40尺的貨櫃，清晨突然大量濃煙竄出，新北市消防局獲報後，趕緊派出1個分隊、6名警消、3輛各式搶救車輛前往現場支援，所幸在布水線打開貨櫃灑水灌救後，火勢迅速受到控制並未延燒。目前初步了解為貨櫃內木炭自燃導致，不過確切起火原因仍待警方調查釐清。 不滿被長期騷擾 男子放沖天炮趕獼猴 幸未造成火燒山 豐原老字號油漆工廠恐怖大火 黑煙竄天警消急搶救 (中時新聞網) #貨櫃 #濃煙 #警消 #自燃 #木炭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》火災有驚無險 雲品淡定 11:092021/04/20 財經 阿里山火警頻傳 人為因素難防 04:102021/04/12 地方新聞 醫師遭妻焚身命危 獲補償170萬 04:102021/04/12 社會新聞 23歲女騎士等紅燈遭公車追撞輾斃 判決出爐大學生怒爆 13:522021/04/18 社會 《觀光股》台北君品酒店驚傳火警 幸無人傷亡 16:492021/04/19 財經 北市京站竄火 君品酒店5樓陽台機房濃密黑煙狂竄 警消急撲滅 15:292021/04/19 社會 公園旁休旅車捲入無名烈火燒成廢鐵 車主痛心疾首慘叫 14:112021/04/18 社會 男子騎車遭撞飛越過1.6米高圍籬 警消剪斷鐵絲網搶救 13:262021/04/15 社會 枋山一處宮廟大火 現場爆竹聲不斷 16:422021/04/18 社會 【奇案回顧】渡輪超載70人 船長嗆「要死繼續坐」預言竟成真 08:312021/04/16 社會 【台中惡火】鄰居阿伯提水桶想救3童 燙傷躺擔架唸：他們都會打招呼 09:132021/04/19 社會 社會熱門新聞 影》千度鐵漿爆炸瞬間曝光 豐興鋼鐵2人送醫急救 - 社會 10大酒後駕車態樣 這些動作會遭警方攔檢酒測 - 社會 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 西子灣泳客上岸全身黑油飄惡臭 怒炸：洗破皮也去不掉 - 社會 - 中央社 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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