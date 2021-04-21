新北市八里區台北商港今（21）日2時35分發生貨櫃起火意外，根據《蘋果日報》報導，位於貨櫃置放區一個40尺的貨櫃，清晨突然大量濃煙竄出，新北市消防局獲報後，趕緊派出1個分隊、6名警消、3輛各式搶救車輛前往現場支援，所幸在布水線打開貨櫃灑水灌救後，火勢迅速受到控制並未延燒。目前初步了解為貨櫃內木炭自燃導致，不過確切起火原因仍待警方調查釐清。

(中時新聞網)