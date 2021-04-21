宏全(9939)稼動率提高，可望推升首季獲利大幅成長，今日股價開高後，一度飆上81.9元，漲幅在6%以上，刷新2013年5月以來的新高價。

展望第2季，宏全在印尼還有兩條無菌飲料生產線即將投產，將成為業績成長的新動能。宏全是國內最大的包材業者，主要為飲品業者代工，產品包括PPT瓶、鋁蓋等，受惠疫情解封後的活動需求增加，再加上景氣復甦，飲品等需求量攀升，再加上，2021年台灣區第三無菌廠產能開出，大陸地區也接獲新客戶，印尼廠也有新產能開出，都是今年營運增加新的活水。

宏全首季合併營收年增近16%，雖然面對PET原物料價格上漲，但受惠稼動率提高下，法人預期，首季合併毛利率將上看22.4%，優於原先預估的18.6%，將推升獲利將成長8成以上，將落在4.94億元。2021年全年度，雖然原物料價格上漲，但公司陸續調合約及非合約客戶的產品售價，在稼動率提高下，今年營收及獲利表現都將優於去年，年營收有機會上看220億元。

宏全2020年財報獲利創新高，稅後純益16.5億元，年增19.87%，每股純益5.72元；董事會通過盈餘分配，每股擬配現金股利3.6元。

(時報資訊)