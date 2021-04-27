1.聯詠(3034)：Q1獲利攀高，上半年挑戰賺2股本，外資續挺喊價，早盤強漲近4%，一度654元突破前高。

2.瑞昱(2379)：首季獲利改寫單季新高，股價走揚近2%，挑戰545元前高價。

3.敦泰(3545)：台IC設計廠首例，晶片傳打入特斯拉鏈，晨盤帶量上攻近4.5%。

4.第一銅(2009)：銅期現貨上揚，多方不退散，早盤挾量高漲逾8%，再寫波段高點。

5.春雨(2012)：昨外資再度轉買超，股價力漲逾5.5%，觸及30.45元之短波高價。

6.中石化(1314)：報價拉風、歲修支撐，晨盤帶量上揚近3.5%。

7.金寶(2312)：營運轉骨題材持續發酵，今早跳漲來到17元之上，漲幅超過4%。

8.欣興(3037)：外資看好後市頻按讚，今早續在百元之上馳騁，改寫新高價。

9.橙的(4554)：晶片料件充足，有助後市訂單能見度，回檔整理結束，反攻上漲3%拚穩3字頭。

10.達欣工(2535)：半導體大廠建廠積極促使今年接案受期待，早盤碎步創高，站穩37元之上。

11.農林(2913)：擴大發展觀光市場打造第二獲利引擎+資產題材，回檔買盤強勁，力拱股價再漲停。

12.英利-KY(2239)：受惠長春英利股價飆，母憑子貴繼續攻高，早盤漲停打開，漲幅仍有6%以上。

13.億泰(1616)：線纜股展望佳，早盤續漲逾6%。

14.十銓(4967)：記憶體需求熱，首季EPS2.16元，早盤攻上7字頭。

15.喬鼎(3057)：3月EPS0.0.3元，早盤逼近漲停，突破前高。

16.台火(9902)：新台幣站27字頭，資產股偏多，早盤亮燈漲停。

17.金益鼎(8390)：國際銅價大漲，外資昨回補，早盤強勢漲停。

18.彩晶(6116)：首季每股獲利上看1元，早盤攀揚9%，改寫逾10年高價。

19.群創(3481)：2月EPS0.22元，市場看好首季財報及Q2業績成長動能，昨獲三大法人聯手買超5.3萬張，晨盤勁升5%，站上30元及10年高點。

20.浩鼎(4174)：白血病新藥開發傳出捷報，早盤一度亮燈漲停，一舉收復月線及季線。

21冠星-KY(4439)：Q1每股獲利5.12元，訂單能見度可達年底，早盤勁升5%，寫5個月高價。

22.先進光(3362)：第1季每股盈餘0.26元，早盤急漲5%，重登百元俱樂部。

23.TPK-KY(3673)：近日獲外資偏多操作，早盤放量大漲半根停板，衝上波段高。

(時報資訊)