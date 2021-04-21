在面板景氣大好，帶動偏光片的需求，明基材(8215)今年第1季營收40.76億元，年增18.37％，是2014年第4季以來新高。董事長陳建志表示，目前材料有點吃緊，對於偏光片今年能見度相當篤定，目前已經可以看到第3季。

受惠於TV、Monitor出貨暢旺，面板需求相當強勁，也連帶偏光片需求上升。明基材去年第4季及今年第1季營收達到40億元，呈現雙位數成長。陳建志樂觀表示，目前產能全線滿載，能見度已經到第3季。

他表示，偏光片價格隨市場在走，日本供應商沒有大擴產，日本原料補償膜會持續吃緊，但沒有缺料狀況，市場價格趨勢是穩定。

目前需求暢旺，明基材持續去瓶頸化，不做大幅投資，透過優化製程跟產品開發，今年預期增加5到10％產能，重點還是推出高質化產品跟市場競爭。

由於3月以來匯率處於有利狀況，對毛利率是正向發展，有機會逐季往上。

(時報資訊)