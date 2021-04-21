台鐵太魯閣號事故，造成慘重傷亡，交通部長林佳龍下台，由政次王國材接任，鐵道局長胡湘麟升任政次，台鐵副局長杜微升任局長，展現對台鐵改革決心。民眾黨立委張其祿表示，台鐵改革最重要的問題就是體質或組織結構翻轉，是否有決心徹底執行，如果沒這樣做根本沒救，只是淪為職位大風吹，對台鐵改革絕對沒用。

張其祿表示，王國材過去負責督導台鐵業務，因而升任交通部長，鐵道局長胡湘麟過去主管路軌運輸監理機關，此次接任政次，台鐵局長杜微也是從內部直接升任，想必新任交通團隊都很清楚台鐵真正的問題所在，問題在於有無決心去推動改革。

張其祿說，台鐵問題在於結構體質，過去結構沉痾負債虧損及人員老化，導致產生運輸安全問題，新交通團隊不是出身台鐵，就是監理機構，呼籲盡快把根源問題解決，如果台鐵不能朝企業化營運邁進，傳統運工機電組織無解。

張其祿認為，新交通團隊都是圈內人，完全知道問題癥結所在，必須要有決心及承擔政治後座力，如果只是同一批人，職位大風吹，台鐵改革絕對沒有，改革不能只喊口號，要具體去執行落實。

張其祿強調，台鐵改革要面對既有架構或基層人員衝擊，行政院長蘇貞昌常說「有政府，會做事」，既然蘇貞昌宣示台鐵改革決心，應該要扛起責任，政治承擔。

民眾黨團總召、立院交通委員會召委邱臣遠說，王國材接任交通部長後，國人最大期待是台鐵改革，以及後續檢討及軌道建設安全性提升，台鐵改革具體時程、作法應該公開透明向國人承諾，立法交通委員會下周也將邀請新任部長專題報告，期許新交通團隊能夠勇於承擔責任。

(中時 )