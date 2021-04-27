有媒體報導指出太魯閣號事故，台鐵將代位求償，擬每名罹難者1570萬，也就是和2018年普悠瑪號事故一樣的賠償金額。不過台鐵副局長馮輝昇對本報表示，一直都沒有說過1570萬這個數字，但台鐵朝這個方向努力。大約5月初就會和罹難者家屬懇談，朝債權移轉、代位求償的方式規劃。

馮輝昇27日上午陪同交通部長王國材赴新北市的慈濟醫院及桃園市的敏盛醫院慰問傷者，據了解，當時一名傷者表達出院後仍會有行動不便的問題，希望能在家中裝設爬梯機，王國材長立即指示台鐵局盡速處理。

王國材也指示台鐵，加速辦理後續補賠償作業。不過馮輝昇表示，王國材並未提及賠償金額。

馮輝昇表示，前幾天有回應「76行者遺體修復團隊」發言人、中華民國兒童權益促進協會王薇君在臉書上的發言。當時王薇君為罹難者家屬發聲，表示起訴書出來之後，台鐵責任在哪？後續的賠償事宜如何？馮輝昇回應表示現在是朝債權移轉、代位求償的方式來規劃，也會比照普悠瑪事故的賠償標準去努力。馮輝昇並對本報表示，大概5月初就會跟家屬懇談，現在已經在規劃。

至於台鐵內部傳出，由於之前普悠瑪事故後續賠償談很久，因此這次是否就直接比照賠償金額，以免讓罹難者家屬費心？馮輝昇則表示，基本上還是會尊重家屬意願，懇談會上會把後續補償方式向家屬完整說明。主要是太魯閣號事故和普悠瑪號事故有較大差異，普悠瑪事故很單純就是台鐵的責任，家屬主要面對台鐵，責任很清楚，但是這次0402太魯閣號事故，有承包商以及相關監造廠商等涉及，花蓮地檢署已經起訴7人，責任歸屬和普悠瑪不同，才會提到債權移轉、代位求償，也就需要和家屬討論，看家屬是否願意把債權讓予台鐵，協助後續求償的法律作為，這都必須充分溝通，讓家屬清楚了解台鐵的規劃和想法，減輕他們的後續作業的負擔，走出陰霾，這是台鐵的主要考量。馮輝昇表示，台鐵現在規劃也是朝這個方向努力，畢竟求償是很漫長過程，不希望因此造成罹難者家屬的生活負擔。

(旺報 )