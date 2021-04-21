太魯閣事件造成多人傷亡，勞動部隨即針對台鐵行車安全相關標案專案勞檢，據統計，4月8日至13日共勞檢9場次，其中已有2場次完工、1場次停工，其他的6場次均發現違法，共開罰17萬元。

立法院社會利及衛生環境委員會今天要求多個部會針對「智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟」專案報告。

立委賴香伶表示，職安署4月8日至4月13日勞檢9邊坡工程，共開罰違反26條、開罰7件、17萬元。

(中時 )