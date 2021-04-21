就是不改 職安署勞檢台鐵9邊坡工程再開罰17萬 11:442021/04/21 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會利及衛生環境委員會今天要求多個部會針對「智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟」專案報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣事件造成多人傷亡，勞動部隨即針對台鐵行車安全相關標案專案勞檢，據統計，4月8日至13日共勞檢9場次，其中已有2場次完工、1場次停工，其他的6場次均發現違法，共開罰17萬元。 立法院社會利及衛生環境委員會今天要求多個部會針對「智能化職安、工安及公安總體檢與災害後危機處理及救濟」專案報告。 立委賴香伶表示，職安署4月8日至4月13日勞檢9邊坡工程，共開罰違反26條、開罰7件、17萬元。 三總員工內神通外鬼盜賣5萬片口罩 9官商交保 豐興鋼鐵爐渣車爆炸 2人遭千度爐渣噴濺 1命危 (中時 ) #開罰 #場次 #勞檢 #17萬 #職安署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華僑居檢落跑6小時挨罰30萬 拒繳罰金千萬豪宅遭查封 15:082021/04/20 社會 竹市超前部署 將設158個供水站 04:102021/04/21 地方新聞 拒絕砍薪與職災 外送員籌組工會自救 04:102021/04/21 焦點要聞 就業率連續9年達9成 雙軌訓練旗艦計畫啟動 23:352021/04/20 寶島 祝釩剛3度染毒緩起訴遭撤銷 高檢署駁回再議 07:512021/04/20 社會 市面看嘸進口豬 藍籲公布流向 04:102021/04/21 政治要聞 台中大旱柑橘樹狂爆花 神農望天興嘆憂欠收 09:002021/04/21 寶島 行政執行署全國催繳防疫罰鍰行動 查封土地12筆、境管17人 19:382021/04/20 社會 政院研擬三接外推方案 環保署：有變更就要申請 09:272021/04/21 生活 從無到有全自製 陸媒解析山東艦 04:102021/04/21 焦點新聞 交通部歡送林佳龍 忘49條人命 04:102021/04/21 焦點要聞 生活熱門新聞 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 「小尺度對流」要來了 周日起全台連雨3天 - 生活 台灣開放萊豬4個月 1800噸美豬流向曝光 - 生活 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 汐止鑲金自助餐515元 北市同業看菜色傻眼 當地人揭黑暗真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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