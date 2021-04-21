高市杜姓女子懷疑曾姓丈夫在外偷情，便涉嫌以50萬元保險金為代價，教唆2名16歲輟學少年給曾男「教訓」，未料少年卻持開山刀砍死曾男，警方將涉案3人逮捕歸案後，於21日上午將2少年移送高雄地檢署具結。（洪浩軒攝）

高市杜姓女子懷疑曾姓丈夫在外偷情，便涉嫌以50萬元保險金為代價，教唆2名16歲輟學少年給曾男「教訓」，未料19日晚間，少年卻在苓雅區持開山刀砍死曾男，警方將涉案3人逮捕歸案後，於21日上午將2少年移送高雄地檢署具結，而涉教唆殺人的杜女則於下午4時解送地檢署進行複訊。

涉案少年上午11時許陸續在警方的押解下，都身穿紅衣不發一語，進入高雄地檢署，檢方先以證人身分傳訊少年，釐清杜女是否買兇殺人以及相關案情，而杜女將於下午解送地檢署進行複訊。

據了解，曾男19日從輪胎行下班，當時他走進苓雅區建民路一處巷弄，準備騎車返家之際，突然衝出2名嫌犯與曾男爆發激烈口角，隨後余姓少年便持開山刀砍曾男脖子、右頸部各1刀，造成他大量失血，現場血跡斑斑，凶嫌嚇得棄刀逃逸，民眾見狀後，立即報警尋求協助，並緊急將他送往高雄榮民總醫院搶救，未料當晚仍因失血過多不治。

苓雅分局組成專案小組緝凶，循線調閱路口監視器追查，20日上午在楠梓區查獲余姓及王姓凶嫌到案，2人坦承涉案，並向警方供稱，他們因為不熟識曾男，杜女還先帶著其中一人前往察看曾男車輛，等到曾男下班準備牽車時，便可鎖定正確對象，對他進一步動手。

外傳，杜女與2名少年因為地緣關係而熟識，杜女與丈夫的關係並不和睦，曾男更曾對杜女動手家暴，因此才讓杜女忍無可忍，想要對曾男進行報復，因此找來家住附近的余姓、王姓少年，商議將曾男殺害，就將曾男死後的100萬元保險金分50萬給他們作為代價。

而杜女則供稱，17日當天她與曾男發生口角，且被毆打受傷，她憤而要求離婚，甚至懷疑丈夫是有了小三才動手家暴，因此氣得想要找人給他教訓，她確實有向2名少年提到要給予50萬的事後買凶費，但她當時只是希望有人可以替她出一口氣，並不是真的想要致丈夫於死地，沒想到少年真的誤信其言，一舉殺害丈夫，她當時接獲通知也相當訝異。

(中時 )