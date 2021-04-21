下班後熱鬧歡暢今宵，「醉」高CP值推薦！為搶攻信義區夜生活的市場，台北寒舍艾美酒店北緯二十五於4月28日起，每週三至週六晚間8點至10點推出「夜酌．暢酩」，六款風味獨特的創意調酒盡情享用2小時，每人只要1,200元+10％。以高價酒款如軒尼詩V.S.O.P、格蘭傑威士忌和雪樹伏特加為基酒，發揮巧思搭配不同的水果調味，鮮甜滋味縈繞舌尖！此外，5月底前每週三的晚上加碼推出Ladys Night閨蜜夜，凡於凡於Facebook、Instagram的社群平台上分享照片並打卡台北寒舍艾美酒店，三人皆點購暢飲活動即可享有一位女性朋友免費，每週限量5組。

根據國際市調權威機構Innova Market Insights公布2021食品飲料消費趨勢，其中第八和第十分別為：碰撞交融（Product Mashups:When Trends Collide）及網紅時代（Age of the Influencer），意即食材的混搭風潮深受消費者喜愛，同時將體驗過程透過社交媒體打卡分享，引發迴響，台北寒舍艾美酒店北緯二十五運用兩大特色，設計出最潮的特色調酒，邀請貴賓一同拍照、分享。首推源自西元1817年代代相傳釀酒工藝的軒尼詩V.S.O.P為基酒，以北緯二十五命名的「Sunset N25」，加入葡萄柚及檸檬調和出一縷酸甜香味，酒體帶有香草、丁香和肉桂馥郁香氣，同時注入柑橘風味的煙霧，創造出驚喜美妙的夢幻逸品，齒頰間迴盪著果香。另一款無邊界酒款的「LONGAN V.S.O.P」，嚴選台灣在地水果-台南東山鄉桂圓，將獨家釀製的龍眼花漿搭配頂級義大利苦艾酒，佐上炙燒過的帶殼桂圓，煙燻香氣撲鼻而來，同時昇華威士忌的底韻更富層次。

此外，擁有威士忌界時尚精品美稱的「格蘭傑威士忌（Glenmorangie）」，經典重現「Mathesons Sour」，以格蘭傑創辦人威廉．馬地臣（William Matheson）為命名，琥珀般色澤展演低調奢華的純粹，入口微酸酒體輕盈滑順，伴隨接骨木的甜味隨之入喉，草本香氣與微甜尾韻，清雅氣息體現小品般的初戀氛圍。「Highland Julep」源自美國南方的經典調酒，清新透亮的視覺呈現，點綴清翠薄荷葉感受夏日涼爽的沁涼氣息，特調比例融合杏仁香甜酒、威士忌及檸檬，入口伴隨著濃烈杏仁香氣，入喉時不僅散發微苦的高雅氣質，微醺滋味深刻而激昂。

「伏特加只有在兩種情況下才喝：當我們吃飯時，以及當我們不吃飯時。」──知名諺語，一句話道盡了對伏特加的喜愛，更被譽為「生命之水」的典雅風範，此次推出2款以純淨風味萃取自然穀物精華的「雪樹伏特加（Belvedere Vodka）」為基酒，同時結合時下最夯「手機先飲」網美系拍照調酒，第一款首推「Frozen Slushy Mashine」，以清涼消暑的西瓜為元素，同時注入檸檬原汁，入鼻散發香草芳香，於唇齒間散發迷人尾韻，如絲綢般柔滑順口，一杯專屬夏季微醺的降溫系調酒，沁涼滋味讓人透心舒爽。另一款「Pink mist」，則充滿粉紅泡泡圍繞的戀愛系調酒，以黑櫻桃香甜酒搭配新鮮草莓相互交融完美平衡，清新香氣與輕煙迷霧在味蕾上輕盈跳動。

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