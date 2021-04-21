立法院經濟委員會21日到台中視察台中福田水資源中心，立委楊瓊櫻要求王美花扛起責任。（楊瓊櫻提供／馮惠宜台中傳真）

立法院經濟委員會21日到台中視察台中福田水資源中心，並進行「台中市供五停二民生用水受限、再生水運用問題及中央機關各項支援舉措座談」，立委楊瓊瓔、江啟臣炮火猛烈，中央全額補助抗旱救急經費，並比休耕針對洗車、泳池業、旅宿等相關民生業者補助；經濟部長王美花則強調，五月底前還是供五停二，目前還沒有供四停三的打算。

經濟委員會委員楊瓊瓔表示，「台中水深火熱」全台大缺水，中央卻優先限制台中、苗栗與北彰化供水，台中火力電廠還火力全開，台中人真的很可憐，面對旱災，只看到台中市政府全力配合，沒看到中央全力負責，她要求針對抗旱救急的經費，中央應該全額補助。

楊瓊瓔也說，經濟部跳過與地方溝通，直接宣布限水，後續也毫無作為！找尋建案的地下水源補充自來水的不足，是台中市府找的！台中公園的水井重新啟用，也是台中市府做的！就連中央公園緊急挖井，也是台中市挖的，經濟部不能這麼被動。

她要求，對於台中市政府的抗旱請求事項，中央要逐項專案協助及回應，中央也要全力支持，小型淨水設備應再支援台中。

選區在台中的立委江啟臣也說，經濟部不斷在台中開井超抽地下水，在台中打88口井是全台最多，也是密度最高，因為抽地下水對含水層等地層一定有影響，會不會造成台中地區地層下陷？經濟部必須公開且慎重跟民眾說明清楚。

另外，農委會要求農民休耕，中央已給農民補貼，現在中央針對洗車、泳池業、旅宿等相關民生業者減壓或停業，經濟部應該要有配套措施，比照休耕給予補助。

面對現場立委質疑經濟部斷然實施「供五停二」，下一步是不會跳票成「供四停三」？經濟部長王美花則承諾，面對降雨不佳，經濟部都有在做模擬情境，如果梅雨不足夠，「五月底前還是供五停二，目前還沒有供四停三的打算」。

王美花強調，都有依地方建議請自來水公司增加取水點，從原本的338點增加到350多點，讓大家就近取用。經濟部也有設置專線，很少有民眾打電話來抱怨水塔沒水，讓民眾有水可以用，應該可以減少衝擊。

(中時 )