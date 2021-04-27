珍愛藻礁、反萊豬等四大公投將於8月28日舉行投票，台灣民意基金會公布最新民調顯示，反萊豬、藻礁及公投綁大選等三公投案，皆超過5成民眾傾向投同意票。對此，行政院發言人羅秉成表示，公民投票是人民權利，政院予以尊重；對於公投提案內容，各部會接下來將會妥為對外說明相關政策論述，提供民眾做選擇的參考。
台灣民意基金會今公布四大公投案最新民調，反萊豬公投選民的投票傾向，61.7％同意，30.5％不同意票；藻礁公投，50.1％同意，25.9％不同意票；公投綁大選」50.8％同意，37.7％不同意；重啟核四43.5％同意，44％不同意票。
面對藻礁、反萊豬、公投綁大選等公投案，同意民眾皆超過5成，僅重啟核四公投案不同意票些微多於同意票，行政院表示，公民投票是人民權利，政院予以尊重。
羅秉成表示，公投提案內容各部會將會妥為對外說明政策論述，讓民眾了解政府責任，未來對外說明方法、形式不拘，像是執政黨立委舉辦的座談會或是政院各種說明管道都會善加利用。
(中時 )
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