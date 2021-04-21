司法院秘書長林輝煌今天到立法院司法法制委員會報告立法計畫，其中司法院擬提案修法《司法院組織法第九條》增設「新聞及法治宣導處」，對此，國民黨立委李貴敏在委員會質疑司法院跟行政院學搞大內宣，去年沒編預算，今年卻想成立「黑機關」，還要修法讓黑機關漂白扶正。

司法院今年原本編列1.2億要推廣國民法官法，要透過拍戲、桌遊、手遊、AR、VR、廣告投放等等方式去進行，被質疑其實要用這些錢來搞大內宣，立法院1月審查預算時，朝野協議大砍其5000萬預算。

司法院擬提案修法《司法院組織法第九條》增設「新聞及法治宣導處」，國民黨立委翁重鈞質疑，當初就砍掉司法院5000萬的預算，是怎麼調整，可以讓司法院能新設一個單位？林輝煌強調設置「新聞及法治宣導處」不會增加員額或預算消耗，刪減5000萬後確實讓他們事情比較不好做，有引起爭議的桌遊手遊AR、VR等的，現在都不做了。

李貴敏質詢，司法院原本就有公關處，卻要新設一個「新聞及法治宣導處」，兩者業務有何不同？林輝煌解釋，公關處是負責國會聯絡，國際、國內賓客接待等，「新聞及法治宣導處」則是負責新聞發布以及法治宣導。李貴敏質疑這根本在矮化公關處，且兩個單位何必一定要拆開？李懷疑是否有因人設事，是不是要安插司法院長許宗力喜歡的人。

林輝煌解釋，「新聞及法治宣導處」會由法官來主導，主要原因是因為司法新聞往往涉及個案情節，因此由法官來主導會比較合適；林強調，成立「新聞及法治宣導處」不會增加員額與預算，反而能提升其效率。

李貴敏則批評，如果司法院發言人要處理公關，直接把發言人調到公關處就好了，何必成立新單位？現在台灣已經亂了套，都為了把特定人弄進來，不惜付出代價，過家體制被玩成這樣，「真的可恥」，這種事也做得出來，因人設事到這程度，安插院長喜歡的人，把黑機關漂白。

民進黨立委江永昌也質疑，將來由審判庭發布的新聞資訊要經院長審閱，如果院長對於新聞有內容的增修，是否會侵犯審判核心，如果審判庭不同意增修的內容，怎麼處理？林輝煌表示，最後都是要尊重審判庭。

(中時 )