52歲黃男的母親罹癌，向農會借款200萬元醫病，身為長子的黃男竟利用老母病情惡化、意識不清，自2018年11月起擅拿母親存摺、印章，到農會盜領3次共160萬元；黃母在同年12月17日死亡，他再盜領10萬元。黃男胞妹處理遺產發現提告，黃男否認，辯稱母親的錢除付醫藥費外，剩餘的都要給他，檢察官不採信，依偽造文書等罪起訴。

黃男等5名手足因父親遺產價值5千多萬元的17筆房產而告上法庭，在訟訴期間，黃母罹癌自2018年10月間起住在次子家療養，生活無法自理，她為籌措醫藥費在同年11月1日由長子黃男陪同，到農會以豐原一筆土地做抵押、黃男當保人，辦理借款282萬元，扣除81萬餘元未清償餘款後，全存入自己農會帳戶，將存摺及印章都交給黃男保管。

黃母病情惡化後，意識混淆常臥床不起，黃男在11月14日持黃母的存摺、印章到農會先提領30萬元，又再領出100萬元存入自己帳戶，並陸續在11月29日、12月17日各提領30萬元；黃母同年12月17日死亡，他再去提領10萬元。

黃男的胞妹處理母親遺產發現提告。黃男辯稱，他11月14日提領30萬元是要作為母親醫療及喪葬費用，並指稱，他早與母親討論好，辦貸款的錢除當醫藥費外，剩餘都是要給他的，因抵押的地、房都是他在繳貸款。

檢方認定，黃母貸款的錢是存進自己帳戶，並非存進黃男戶頭，且黃男的弟妹都作證，母親向農會借款是用在醫藥費及喪葬費，而黃男提出的醫療收據費用僅1000元，研判他並無提領大筆錢必要，且他竟在母親意識惡化後，未告知弟妹擅自共提領160萬元，母親死後，又再提領10萬元。

檢方以黃男涉及偽造文書、詐欺及背信取得財物，先後4次盜領犯罪所得為170萬元，依偽造文書等罪起訴黃男。

(中時 )