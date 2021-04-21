第51屆全國技能競賽北區分區賽自19日起為期5天，在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署等8個競賽場地隆重登場，競賽首2天，由9個職類共102位青少年打頭陣同場競技，桃竹苗分署與新北市瑞芳國中共同培訓的漆作選手葉俊祥，首度參賽，就在漆作職類青少年組拿下本屆北區分區賽金牌。

全國技能競今年邁入第51屆，競賽分北、中、南3區同步舉行，北區分區賽由勞動部桃竹苗分署舉辦，參賽選手人數多達1271人，是參賽人數規模最大、最多的競賽區域。勞動部次長林三貴與勞動力發展署署長施貞仰關心選手比賽，也特別到場為選手打氣加油。

桃竹苗分署今年派出202名青年組及青少年組的培訓選手參加本屆競賽，在漆作職類青少年組當中，由桃竹苗分署培訓的漆作職類青少年組選手葉俊祥，同時也是瑞芳國中3年級的學生，今年首次參賽即以優異的競技成績勇奪金牌。

葉俊祥是師長眼中品學兼優又孝順的好學生，他說國3到土木建築職群的技藝合作班後，開始接觸漆作，因而喜歡上漆作，此次是第一次參加全國技能競賽，過程中非常緊張，一度看錯題目而畫錯，幸虧發現即時補救更正，獲知拿到金牌，仍覺不可思議。

多才多藝的葉俊祥未來想讀室內設計，希望繼續朝自己的興趣與職涯發展。動靜皆宜的他，放下油漆刷後還喜歡跳舞，平時沒有培訓時，也會跟朋友一起跳舞來抒解壓力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵青少年藉由學習技能，翻轉職涯未來，自50屆起增設青少年組職類競賽，今年已邁入第2年，北區賽青少年組的各職類比賽，也由去年6個職類59名參賽選手，擴增至今年共9個職類102名青少年選手，顯見職業技能的觀念漸漸獲得各國中學校的重視。

(中時 )