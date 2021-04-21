最近英國王室的大家長-菲利浦親王過世，為了辦好國喪，溫莎城堡與其他王室住居都處於高度戒備狀態，但是仍然防不住騙子的入侵。一位44歲的女騙子自稱是安德魯王子(Prince Andrew)未婚妻，門衛就同意她進入溫莎莊園(Windsor Great Park)內，直到20幾分鐘後才被識破身分。

太陽報報導，事件發生在4月19日上午11點，一名44歲、外表衣冠楚楚的女子坐著計程車來到溫莎莊園，她對來盤查的警衛表示，自己是從西班牙抵達英國的，與安德魯王子有婚約，在今天與安德魯王子有午餐會，她還要求警衛員幫她出計程車的車資，警衛看她談吐得宜，沒有檢查證件就放她進入莊園。

然後這名女子就在花了至少20分鐘，在花園裡漫遊。接著她走進皇家小屋(Royal Lodge)的大堂，大膽的詢問工作人員「約克公爵在哪裡」(Duke of York，也就是安德魯王子的爵位)

工作人員問她是什麼身分，她說「已經與安德魯王子訂婚，並說自己是幾天前從西班牙飛過來找王子，名叫艾琳·溫莎（Irene Windsor）。」

不過這位工作人員沒有再被她唬掉，把安全警衛叫過來，然後把她逮捕。在該女子的手提包裡，發現王室住所的地圖，她自稱的身分是假的，不過報導沒有說她的真名。

該名婦女被依「涉嫌入室盜竊罪」被捕，隨後根據《精神健康法》被判處拘留和強制治療。

然而，大門警衛放她進花園引起議論，想不到王室的門衛竟然被簡單的話術給騙到。一位消息人士說：「她穿著得體，穿著西裝褲，上身是一件黃色上衣和桃色外套，頭髮整理整齊，看起來很優雅。門衛完全被她騙了，相信她會是安德魯王子認識的女子。」

據說，女子騙入莊園的那一天，安德魯當天確實在家，但他顯然不知道今天有意外訪客。

安德魯王子是菲利浦親王的2兒子，查爾斯王子的弟弟，今年61歲，王位繼承順位在查爾斯一家之後，排位第8。他一直以花邊新聞不斷而聞名，也涉及愛普斯坦(Jeffrey Epstein)性醜聞的成員之一，因此近年特別低調，就住在溫莎莊園裡。

白金漢宮拒絕就安全問題​​發表評論，僅說「正在對該事件的調查，但是現場沒有任何個人受到威脅，安德魯王子也一切平安。」

(中時新聞網)