民眾自費施打AZ疫苗相當踴躍，根據指揮中心統計，自上周開打以來已接種7165劑，估計再過兩天就會破萬，衛福部長陳時中也說，由於本周公費接種對象並未爆大量，將再撥出1萬劑供給自費市場。

陳時中以目前接種速度，再過兩天就會有一萬人完成自費接種，將再撥出1萬劑疫苗給自費市場，至於第6類的長照機構，由於需要先取得家屬同意書，並安排醫療人員前往長照機構施打，因此目前都還在徵詢意見，尚未施打。

民眾自費接種AZ疫苗熱度不減，根據指揮中心統計，昨天共有2509人施打AZ疫苗，其中有1754人是自費對象，至於不良事件通報，指揮中心也指出，昨天又新增1例嚴重不良事件通報，為一名40多歲女性。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共新增13件不良事件通報，其中有1件為嚴重不良事件，個案在接種當天出現左側麻痛，隨後因肢體無力跌倒，後來又因腰痛至急診就醫，目前已好轉出院，至於機組員疫苗接種部分，目前數字尚未更新，仍統計有67位將於今天接種。

(中時 )