蘋果iPhone 12發表新款紫色的iPhone 12 與iPhone 12 mini，電信業者為衝刺5G申辦潮，也紛紛宣布預約、開賣細節，更家業者也祭出多項優惠，盼可以藉由人氣王iPhone的新色，帶出一波用戶升級。

中華電(2412)宣布4月30日起於中華電網路門市及全台500間指定服務據點，正式開賣Apple最新發表新款紫色的iPhone 12與iPhone 12 mini，凡申辦iPhone 12全機型，搭配月繳1399元以上方案，多款指定Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro 、HomePod mini等合購，再享最高折價2000元。

台灣大(3045)實體、網路門市於4月23日周五晚間8時起開放iPhone 12與12 mini紫色版預購，並將於4月30日正式開賣。momo購物網、myfone購物也同步於4月23日晚間8時起開放預購，果粉僅需先繳1000元，即可登記預購iPhone 12與iPhone 12 mini紫色版，預購用戶於5月31日前申辦5G指定專案，將享高額momo幣加碼送，例如1899元綁約48個月，除了能0元帶回紫色iPhone 12，再送momo幣4000元，VIP用戶續約搭配其他資費最高能再省5000元。鼓勵用戶輕鬆防疫免出門，網路門市提供24小時預購服務，申辦指定專案加購配件再送momo幣1000元、Nest Mini 智慧音箱及Type-C快充頭。

台灣之星將於4月30日正式開賣並於也已經於實體及網路門市開放消費者登記資料，本活動不限台灣之星用戶，登記時也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料，即可享專人聯絡之服務，月租費799月起享終身4G不限速上網吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只要加200元，申辦成功再送1500元台灣之星買東西商城購物優惠券。

(時報資訊)