周三守住17500，集中市場再爆第二大量能，台股盤中、盤後高峰再度止步，周四為四月最後一個交易日，月線仍可望連六紅，4月成功從萬六跨入萬七新篇章，截止周三(4月28)加權指數已漲1029.25點，漲幅達6.22%，外資4月共買超636.62億元，4月22日爆出6448億元的歷史天量，周三再爆5000億元次高，4月18個交易日平均成交金額為4429.5億元，成交量仍穩定、籌碼沒有亂掉，展望台股五月天，永誠國際投顧分析師韋國慶表示，以5月行情來說，由於全球景氣還是持續看好，仍屬於震盪走高的格局，電子族群還進行類股輪動，傳產股中航運、鋼鐵仍是主流。

向來扮演台股主攻要角的電子股，4月略顯倦態，電、傳主流蹺蹺板易位，目前電子類指數成交比重在5成徘徊，航運股拚穩2成次之，鋼鐵股排第三。由於原物料行情火熱且傳產股基期偏低，引領資金轉由鋼鐵、航運、塑化等非電子族群。第二季的首月，從類股來看，截止4月28日上市類股漲跌幅，玻陶類指4月上漲60.68%最強，航運漲49.42%居次，電器電纜、鋼鐵漲逾4成，分為46.00%、44.85%，隨後造紙29.34%、光電16.65%、橡膠15.66%、紡織13.67%、水泥11.70%、化學工業11.39%、塑膠9.76%、電機7.68%、金融7.64%，上述漲幅皆勝台股6.22%，半導體、電子雙漲逾3%，生技醫療、其他電子則是唯二下跌類股，分跌1.9%、0.65%，觀光、電腦及周邊設備漲幅不高過1.5%。

電子股方面，美股超級財報周，特斯拉(Tesla)、蘋果(Apple)等科技巨擘將公布第一季財報，甚至提供第二季財測指引，台系供應鏈、概念股蠢動，搭配國際資金可望由傳產轉回電子，台企五月也將分布首季財報、4月營收，以及法說舉行潮，加上美商鄧白氏表示，台灣企業樂觀指數，70%受訪者預期Q2銷售額增長，台股電子戲分吃重在望，跌深且具有財報優勢的電子股則可低接布局，但在台積、鴻海等晶片、車用題材上仍需有驚豔亮點，藉此促動股價。

華爾街知名諺語：「五月賣股走人」，傳統上五至七月是科技股的「五窮、六絕、七上吊」，雖然疫情打亂了供應鏈的正常淡旺季循環，目前電子股輪轉休憩，進入籌碼沉澱階段，但可以推估第二季的訂單仍無慮，走向下半年相信科技股可望再重掌多頭大旗。

盤勢在高檔已初露疲態警訊，如現貨指數與季線、月線乖離拉大；技術指標如KD值、RSI在高檔牛背離，使盤勢潛在的拉回整理動能不宜輕忽。法人則分析，可從三個訊號來看台股是否崩跌。首先，是出現天量下殺收長黑。例如，現在上市櫃成交量通常在5000~6000億元，如果單日成交量激增到8,000億元以上，留長上影線或收黑K超過150點，則是台股可能崩跌的重要警訊。

分析師表示，接下來，五月台股面對企業首季財報公布，以及法說展望召開，豐沛的資金與強勁的企業獲利兩股力量，相信類股輪動態勢依然持續，而布局首選傳產、面板、半導體等龍頭股。台新投顧副總經理黃文清也指出，受惠漲價題材，資金流向原物料、航運、電線電纜族群，傳產族群續強。台股呈現高檔震盪，由於五一勞動節補假，30日並未交易，也讓部分投資人觀望，提前獲利了結下車。此外，近期當沖量能放大，導致籌碼稍微零亂，不過，目前看來是漲多震盪，多頭格局未改。

展望後市，鋼鐵、航運、塑化、面板、矽晶圓、記憶體等缺貨漲價族群仍將吸引資金。隨著股東會旺季將到來，也可注意高現金股利殖利率個股。

(時報資訊)