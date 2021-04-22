為保護藻礁生態，環保團體發動公投力阻中油三接案，蔡英文總統今（22）日將與環團面對面溝通。藻礁公投領銜人潘忠政昨透露，接觸過的幾位政府要員都承認這是政治決定，不是專業考量，過去也曾和蔡總統見了4次面，卻仍看不到希望。

潘忠政在臉書表示，六年來地方政府不重視保育，之後中央政府又不代理劃設保護區（地方和中央連啟動審議都不做），及至發現一級保育類動物也不依規定劃設野生動物保護區；而三接開發案就在他們互踢皮球下順利進入環評，他直言，這是保育嚴重失職。

潘忠政指出，接著三接環評又在學術大老背書「大潭生態不好、生物不多，讓中油明智使用……」之下，開發方不斷強調是唯一方案，甚至在專案小組嚴審一年多被「退回開發」後，竟在環評大會以官派委員多數強行翻案通過，創下環評史上最黑暗的一天的醜行，既扭曲專業更破壞制度。過程中，明明有更好的替代方案，也有很多時機可以改變，但開發方就是連風險管理都不顧的咬定觀塘。

藻礁公投領銜人潘忠政。（報系資料照）

曾接觸過幾位政府要員，潘忠政透露，他們都承認這是政治決定，不是專業考量，因此環團不願也不可能放棄。潘說，到了去年六月，已開了100多場記者會、打了8個行政訴訟，也和蔡總統見了4次面，卻仍看不到希望，最後才無奈的訴諸直接民權的公投，期待翻轉不當政策。

現在公投成案在即，潘忠政說，如果公投過關，三接必須立即停工遷址，後續的因應不是政府及開發方更應立即處理的風險管理課題嗎？他們有提出針對主文的因應對策嗎？不但至今沒有看到，反而還拿中南部民眾的肺來威脅人民做對賭式的選擇。因此對於公投定位，潘指出，要捲動的是一場搶救環境、搶救民主、搶救公平正義的公民運動。

(中時新聞網)