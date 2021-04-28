立法院財政委員會今天審查會計法第99條之1條文修正草案，涉及國務機要費除罪化議題，朝野爆發衝突拉扯，在混亂中會議主席、綠委郭國文宣布「直接送出委員會」。對此，國民黨發聲明表示，不承認法案審查過程的合法性。

國民黨團強調，堅決反對「為貪汙個案除罪修法」，若民進黨團要為「海角七億、貪污犯」除罪，請開大門走大路，並建議蔡英文總統，若認為前總統陳水扁無罪，請以正式提案修正《赦免法》，為陳水扁脫罪。

「民進黨不要一再以多數暴力踐踏司法」，國民黨團表示，財政委員會召委郭國文今天居然鴨霸到連條文都不宣讀，最基本的議事規則都不顧，在你們眼中還有民主，還有法治？

國民黨團痛批，這是一個違法的議事程序，再次奉勸民進黨團，勿再重蹈2016年10月5日時任民進黨團衛環召委的陳瑩，未宣讀條文以1分鐘通過勞基法一例一休修法，必須重審的覆轍。

國民黨表示，奉勸民進黨團不要以權勢，要求議事人員做出不符事實的委員會議事錄，讓議事人員誤觸法網，切勿自誤。

(中時 )