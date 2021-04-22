中東地區最大航空業者阿聯酋航空(Emirates)21日表示，如果2021年航空需求尚未見明顯起色，為了要因應龐大支出，可能再會尋求杜拜(Dubai)政府協助，通過釋股或發債方式來籌措所需資金。

這家國有航空公司曾指望，全球新冠疫苗接種率愈來愈高時，坐飛機的乘客也會跟著增加。但如今事與願違下，全球很多同業也同樣面臨閒置空機太多，或航班乘客太少的問題。

阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）爵士表示，目前在手現金還可以撐個至少六七個月左右，只要維持基本營運的話，公司的現金足以應付。

克拉克爵士補充，像其它全球同業一樣，若未來半年時間，航空業旅客沒有大幅回流，不只是阿聯酋航空，到時大家的財務方面，又會有相當考驗。

從唯一股東，也就是從杜拜政府那裏，透過釋股方式拿了20億美元的阿聯酋航空，2020年光是上半年就虧了34億美元，這也是30多年來，第一次如此嚴峻。

所以，阿聯酋很可能還會向政府求救，希望能獲取金援。不過，克拉克總裁並沒有再深入說明籌資方式，只提了一下大概會用釋股或發債。不過，目前公司的資產負債表，還是很健全的。

其實，阿聯酋航空並不希望再向杜拜政府伸手求援，因為若九十月載客量翻轉，乘客都回來的話，屆時現金流就能自足自己。

目前，阿聯酋航空旗下所有151架波音777廣體客機，大部分都充當貨機使用，至於每日載客量僅在兩三萬人之譜。

這位總裁指出，會把一些屆齡退役且較老的777客機，轉去貨機使用，因為全球貨運需求量還是很大。同時，也希望疫後時間，商務乘客能再回流，因為疫情所至，許多生意人都以線上溝通方式，取代傳統舟車勞頓的面對面接觸。

若到時候商務旅客量無法反彈，阿聯酋可能會把商務艙機票降價，讓一般乘客來彌補這塊商用不足的缺口。

原本2020年就要退休的克拉克爵士表示，在自己退休前，要先把阿聯酋航空導入營運正軌，但未來會如何發展，自己也不太清楚。

(時報資訊)