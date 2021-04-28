28日，在科技類股帶動下，日經早盤收漲。目前市場擔心日企獲利狀況，以及也在靜待美國聯準會與拜登總統，雙雙將發表的言論內容。日經225指數收29,053.97點，上漲62.08點，漲幅0.21%。東證股價指數收1,909.06點，上漲5.51點，漲幅0.29%。

IwaiCosmo證券認為，因為市場胃口已被養大，故這些日企的財報表現，可能會讓部分投資人失望。從這陣子來看，一些獲利好的日企，也慘遭市場調節，股價因此下跌。除非美國或日本有更多重大消息傳出，否則目前盤勢表現，就差不多就是這樣子了。

日企超級財報周，已經快要到一半時間了，包括索尼，信越化學與TDK，28日收盤完都會陸續公布財報結果。

日本電產與佳能雖然日前都繳出亮眼財報與樂觀財測，但股價表現還是不盡如人意。

工業用機器手臂製造商，如發那科上漲2.03％，冷氣機製造業者大金工業，也上漲2.82％。

野村漲1.54％，27日這家日本最大券商表示，因美國避險基金Archegos爆倉事件，造成自己大虧29億美元。

東京交易所33個產業分類中，證券類股漲1.82%表現最優異。

因當地政府核准得以重啟三個核電反應爐，關西電力漲2.35%。

東證30中，跌幅最大的是東海旅客鐵道，下跌4.42％，因2020年虧損，創建立34年來最多一次，其次是藥廠第一三共，下跌3.1％。

(時報資訊)