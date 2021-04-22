受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾改採訂餐、網購等，使去年我國外送平台使用量大增，但與此同時，也產生許多紙餐盒、塑膠容器等垃圾，為了減少垃圾產生，有外送平台在訂購時詢問消費者是否要使用免洗筷等「一次性餐具」外，近期更與循環容器業者合作，消費者可以選擇使用循環容器訂購。

今天是世界地球日，今年主題為「修復我們的地球」，環保署邀請企業、環保團體參與。

「好盒器」宋宜臻表示，目前與台南市foodpanda 32家餐廳合作，民眾訂購時可以選擇是否使用循環容器，使用完畢後再至指定回收點回收，即可獲得外送平台折價券，「去年試辦至今未回收率僅有0.8％」。

而推動生鮮為主的「直接跟農夫買」則從去年起推動循環箱，台北市、新北市、桃園市民眾選購時可以選擇循環箱購物，物流業者會透過循環箱裝生鮮，送至消費者後馬上回收，預估一年可以減少上萬個紙箱使用。

除了源頭減量外，也有業者推動強化資源回收機制，如ecoeco就設置多個資源回收機，只要民眾回收即可獲得點數折抵消費，目前已有4萬餘名會員，每天可回收3.5萬個寶特瓶，ecoeco創辧人李漢揚表示，經常看到資源回收機前大排長龍，今天目標要擴增至120個。

環保署副署長蔡鴻德表示，去年受到新冠肺炎影響，使用許多一次性使用的塑膠製品，但未做好回收可能就會直接影響環境，所以應從源頭減量、循環經濟做起，讓台灣、地球有希望，讓很多東西做的更好。

(中時 )