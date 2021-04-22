美股大漲助攻今日台股有個亮麗的開盤，電金傳齊揚下，指數快攻17400點，再創新高，一度大漲逾200點，市況一片樂觀下，玻陶股繼續擔綱傳產領漲主力之一，台玻(1802)一早展現強勁攻勢，直接突破30元大關，高點來到30.85元，為2014年2月以來新高價。台玻大漲，冠軍(1806)、中釉(1809)、和成(1810)齊揚，漲幅2%~3%不等，僅凱撒衛(1817)盤下小碎步，未搭上多頭列車。

台玻受惠原物料價格上漲，加上兩岸房地產市場穩定，平板玻璃及玻璃纖維首季以來價格年增大幅上漲，法人看好今年整體營收獲利持續成長。而在建築用玻璃價格上漲挹注下，台玻去年第3季就由虧轉盈，全年稅後淨利24.68億元，創近10年來新高。

台玻雖遭外資連3日賣超，但投信、自營商21日聯手買超近1500張，內資積極作多搭配基本面，多方有靠出，即使4月以來股價從20元拉升到30元之上，依然吸引買盤卡位。

冠軍目前在處於庫藏股時期，公司守護股價，加上台股漲風轉向玻陶股，股價呈現45度仰角拉升；傳產多頭行情讓玻陶個股雨露均霑，中釉、和成、凱撒衛4月以來皆有亮麗表現。惟法人提醒，短線資金瘋狂湧入傳產，類股比重嚴重失衡將是重要的觀察訊號，小心傳產股出現過熱跡象。

(時報資訊)