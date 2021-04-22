為營造綠色永續園區，科技產業園區致力推動節能節水輔導及綠電建置等相關工作，多管齊下，促使溫室氣體減少排放，迄今節能8,438萬度電、節水489萬公噸，累計總減碳量5萬公噸CO2e（二氧化碳當量），相當於200座大安森林公園1整年的碳吸附量，此外，園區用電契約容量800kW以上之用電大戶，年平均節電率已達1.7％，優於法規管制目標，在在顯示園區落實節能減碳方面已見具體成效。

自去年起，全球各大供應鏈為因應氣候變遷所帶來的負面影響，已陸續宣示碳中和目標，並要求亞洲供應商共同響應，且須履行與環境相關之永續行動方案。鑒於此股綠色浪潮勢必帶動區內事業加速投入節能減碳行列，特委請專業團隊輔導事業辦理節能、節水及物質流成本會計等工作，透過直接或間接找出節能減碳之有效做法，評估改善效益成本及回收年限，並提供診斷分析報告書，俾供落實改善；另同步推動清潔生產、碳水足跡與循環經濟BS8001標準認證輔導，協助事業通盤檢視營運上之能資源消耗及碳排情形，從中制定後續改善方向與策略，促成節能減碳效益再提升。

此外，近年更結合區內事業共同推動綠電，於屋頂設置太陽能板，迄今年併聯量已達3萬瓩以上，加上引進電動公車、植栽綠化，及推動相關輔導與認證等實績，累計總減碳量已相當於200座大安森林公園1整年的碳吸附量。

加工處強調，世界上所有資源都是有限的，將有限的資源做最有效的運用，節省能資源及發展再生能源，才是讓產業及生態永續的不二法門。未來將持續輔導事業，加強節能減碳工作及技術人才培訓等服務，共同攜手打造永續綠色園區。

(工商 )